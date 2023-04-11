Фото: Прокуратура Саратовской области

В Саратове прокурором Октябрьского района назначен Илья Апарин. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурором Илья Апарин назначен приказом Генерального прокурора России от 10 апреля 2023 года.

В надзорное ведомство Илья Александрович пришел еще в 2007 году. Сначала занимал должность помощника, а чуть позже – старшего помощника Ленинского районного прокурора.

- Вскоре перешел на работу в отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов безопасности и наркоконтроля управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью региональной прокуратуры, - об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Через некоторое время Апарин получил должность заместителя прокурора Фрунзенского района. Позже стал заместителем надзорного ведомства областного центра.

На новую должность Илья Апарин перешел будучи заместителем прокурора.

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