Фото: архив КП

За сутки в Саратовской области коронавирус выявили у 117 человек. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает региональный оперштаб. С начала эпидемии выздоровело 312 778 человек, за сутки-269. Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове – 38. В Балашовском районе – 20, Энгельсском -15, Балаковском 14. Коронавирус диагностировали у 43 человек в возрасте от 65 лет и старше. Также 9 заболевших среди детей до 17 лет. Все пациенты с признаками ОРВИ.

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