Полицейские помогли беременной жительнице Энгельса быстрее срочно добраться до роддома

Скриншот с видео ГУ МВД

Полицейские помогли беременной жительнице Энгельса быстрее добраться до роддома. Видеорелиз опубликовало сегодня, 11 апреля, ГУ МВД по Саратовской области.

Как рассказали в ведомстве, на трассе у поселка Лощинный к инспекторам обратился водитель Volkswagen Polo, который попросил помочь ему быстрее довезти до родильного дома свою беременную пассажирку.

Экипажу ДПС, оперативно прибывшему к месту, потребовалось всего семь минут, чтобы сопроводить машину покровчанина до медучреждения.

У женщины родился здоровый мальчик.

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