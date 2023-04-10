В Саратове волонтеры выпустили в лес перезимовавших ежей

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В Саратове волонтеры Центра защиты природы и реабилитации диких животных АНО «Мудрый Рух» выпустили в лес перезимовавших ежей.

После экосубботника в районе Андреевских прудов в Саратове активисты выпустили в лес двух ежей. Ежиха Боня, как рассказали волонтеры, зиму провела в московском центре реабилитации животных, а ежа Гуна несколько дней назад неравнодушные саратовцы нашли в подъезде в Солнечном.

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