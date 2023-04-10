В День космонавтики до Парка покорителей космоса будут курсировать автобусы

архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В День космонавтики, 12 апреля, в Парк покорителей космоса, расположенный в Энгельсском районе Саратовской области, можно будет доехать на общественном транспорте. Об этом сообщает министерство транспорта Саратовской области.

Автобусы маршрута № 204 «г. Энгельс, ярмарка - с. Степное» будут отправляться от ярмарки в 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 и обратно из села Степного - в 6:10, 10:30, 13:30, 16:30, 19:20.

Маршрут № 252 «г. Энгельс, ярмарка - с. Березовка» отбывает с ярмарки - в 7:50, 10:15, 12:30, 14:50; обратно из села Березовка - в 6:20, 9:05, 11:20, 13:40, 15:55.

Автобус № 279 «г. Энгельс, ярмарка - с. Узморье» курсирует от ярмарки - в 5:30, 8:30, 11:30, 17:20; а из села Узморье - в 6:30, 9:20, 13:00, 18:20; из села Березовка - в 18:35.

Дополнительно до Парка покорителей космоса будет осуществлять движение межмуниципальный маршрут № 246, расписание которого можно уточнить в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области по телефону 8 (8452) 24-61-05.

Проезд платный - поездка в оба конца обойдется примерно в 240 рублей за одного человека.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.