Саратов попал в число городов с самым низким «Индексом борща»

архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Саратов занял 36-е место в апрельском «Индексе борща». Результаты исследования были опубликованы на сайте проекта федеральной «Комсомолки».

В рамках проекта ежемесячно изучаются цены на продукты из «борщевого» набора в магазинах ряда сетей, исходя из объема блюда на четыре персоны.

Для приготовления борща по фиксированному рецепту необходимо: полкило курятины, 350 граммов картофеля, 200 граммов капусты, по 80 граммов лука и моркови, 130 граммов свеклы, 6 граммов чеснока. К блюду полагается 100 граммов сметаны и 200 грамм хлеба.

Это количество продуктов в Саратове обойдется в общей сложности в 105,75 рублей. Ниже цена на него только в Волгоградской области - 96 рублей и 48 копеек. Специалисты отмечают, что в среднем по России «индекс» составляет 147,16 рубля. Дороже всего приготовление блюда обойдется жителям Анадыря - 432,07 рубля, в Магадане и Норильске борщ обходится почти 250 рублей.

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