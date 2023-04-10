фото: Архив КП

Тысячи саратовцев остались без воды из-за работ «Т Плюс».

В связи с ремонтными работами саратовского филиала ПАО "Т Плюс" на тепломагистрали № 3 по ряду адресов ограничено горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского района.

Без горячей воды проведут ближайшие дни жители домов:

ул. Лунная, 2/6, 5, 14, 16, 18, 25а, 27, 27а, 24, 29, 31, 33, 41, 43, 43а, 43б, 45;

ул. Вишневая, 6, 11, 13, 15, 4, 13а , 18, 20;

ул. Школьная, 25, 27;

ул. Одесская, 7а, 9, 11, 13, 15;

ул. Тверская, 29, 29а, 31/1, 31/2, 36б, 47, 51;

пр. 50 лет Октября, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

ул. Деловая, 7, 9, 11, 15, 26, 26а;

Вишневый проезд, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

Деловой проезд, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 6, 13;

ул. Саперная, 10а, 12, 12а, 14, 16, 20, 22;

ул. Курдюмская, 92/1, 69, 73, 90, 92/2, 65, 65а, 67, 88, 86, 86а;

ул. Телеграфная, 12;

1-й Телеграфный проезд, 2, 4, 10, 12;

2-й Телеграфный проезд, 3, 5, 7, 9;

ул. Одесская, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 8, 10, 12, 12а, 14а, 24, 24а, 24б, 26, 24в;

ул. Международная, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 18, 26, 26а, 28а, 30, 28б, 36;

Международный проезд, д. 1,3, 7, 9, 43, 44;

Одесский переулок, 245;

ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 16, 18, 9б, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 19, 19а, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 30, 30а,30б, 15б, 26, 28, 34, 32;

Молодежный проезд, 3, 5;

ул. 4-я Дачная, 7, 9.

В зоне отключения попали свыше 7 тысяч человек