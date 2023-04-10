Дело отравительницы детей из Саратовской области направлено в суд

Лидия Ширяева с внуками

Отделом по расследованию особо важных дел СУ по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней жительницы Марксовского района, обвиняемой в совершении преступления, убийства двух или более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии. Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.

Напомним, 11 декабря 2021 года 50-летняя жительница села Александровка Марксковского района Саратовской области Лидия Ширяева отравила своих внуков: трех, пяти и семи летнего возраста, а также свою 23-летнюю дочь-инвалида.

Она подмешала яд в пищу. Следствием установлено, что женщина решила совершить преступление из-за «внезапно возникших личных неприязненных отношений». В результате, ее внуки и дочь скончались в больнице спустя пару дней - с 13 по 14 декабря.

Следствие по делу завершено, уголовное дело направлено в суд.

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