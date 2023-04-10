«Мертвые души» в Саратовской области помогли заработать на «Кадиллак»

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В Саратовской области суд вынес приговор 52-летней бывшей заведующей детским садом за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает региональная прокуратура.

В июле 2019 года заведующая детсадом в Ершове фиктивно издала приказ о приеме на работу женщины на должность воспитателя. В действительности женщина там не работала, документы просто служили основанием для начисления заработной платы. Следствие установило, что всего с июля 2019 года по апрель 2021 года «воспитателю» начислили больше 780 тысяч рублей. Деньги заведующая присвоила себе.

Также выяснилось, что еще с 2014 года она фиктивно трудоустроила своим заместителем бывшую сотрудницу, не ставя ее об этом в известность. На тот момент женщина проживала в Москве. За семь лет «заместителю» было начислено 2,1 млн рублей. Всего подсудимая путем похитила более 2,8 миллионов бюджетных денег.

Суд приговорил экс-заведующую к 4,5 годам условно с испытательным сроком в 3,5 года и взысканием ущерба в 2,7 миллионов рублей.

В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество осужденной – автомобили Kia и Cadillac, а также ювелирные изделия.