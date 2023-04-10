Фото: Олег Костин / Телеграм
За сутки жители Саратова и Энгельса вызывали «скорую» более тысячи раз. Об этом в своем-Телеграм-канале написал министр здравоохранения региона Олег Костин.
На линии работал 221 автомобиль медицинской экстренной службы. Всего же за сутки в облцентре и Энгельсе скорая выезжала 1043 раза.
На дом же в двух крупнейших городах региона врача вызывали 939 раз за сутки.
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