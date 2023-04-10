Саратовская многодетная семья получила квартиру спустя 24 года

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Мэрия выдала многодетной семье Ерахтиных из Саратова квартиру через 24 года. Администрация Саратова выполнила решение суда 2017 года и выделила квартиру матери восьмерых детей. Многодетную мать более 20 лет назад поселили в детском саду №124, назвав это временной мерой.

В пресс-службе мэрии сообщили, что Светлана Ерахтина вместе с семьей получила квартиру площадью «не менее 125,19 квадратных метров». В муниципалитете Саратова сообщили, что семья уже въехала в новую квартиру.

В 1998 году семье Ерахтиных выделили помещение площадью 132 квадратных метра в детском саду. Тогда, из-за необходимости выдать нестандартную квартиру, власти так и не пришли с ними к компромиссу. Помещение выделили с оговоркой, что это временный вариант. Семью даже официально прописали по адресу детского сада, после чего чиновники забыли о проблеме почти на двадцать лет, пока заведующая дошкольным учреждением не обратилась в суд.

В 2017 году Волжский райсуд постановил, что семье положена благоустроенная квартира площадью не менее 125,19 квадратных метра. Решение суда исполнили только через пять лет.