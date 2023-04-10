кадр из трейлера фильма

В Саратове последний фильм с Сергеем Пускепалисом покажут раньше всероссийской премьеры в «Доме кино». Об этом сообщили представители кинотеатра.

Картину на первом показе представит сам режиссер Артем Темников. Фильм, в котором саратовский актер Сергей Пускепалис сыграл главную роль – доктора Христофорова, был снят по мотивам романа Марии Ануфриевой «Доктор Х и его дети». Книга была написана по воспоминаниям настоящего детского врача-психиатра и его работы в одном из российских стационаров. Создатели фильма обещали перечислить средства от кинопроката в детдома в Ярославской области.

В прокат официально фильм выйдет 15 апреля – премьеру приурочили ко дню рождения актера. Впервые же «Доктора» показали на первом Всероссийском фестивале авторского кино «Зимний» в конце прошлого года. Картина собрала многочисленные награды – за лучший сценарий, приз зрительских симпатий и так далее.

Напомним, Сергей Пускепалис трагически погиб на 57-ом году жизни в сентябре прошлого года. Саратовский актер разбился в автоаварии, когда перегонял бронированный микроавтобус, в котором вез помощь для бойцов-участников спецоперации. Посмертно Пускепалис был награжден орденом Мужества.

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