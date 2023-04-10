фото: СУ СКР

В Балаковском районе нашли тело пожилого мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 9 апреля, в семи километрах от села Матвеевка Балаковского района местные жители обнаружили тело 61-летнего мужчины. Нашедшие мужчину без признаков жизни обратились в полицию. Назначена судмедэкспертиза для выяснения всех обстоятельств смерти.

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