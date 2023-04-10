Роман Бусаргин поручил анонсировать расписание замещающих трамваи автобусных маршрутов

фото: Пресс-служба Правительства Саратовской области

Глава региона Роман Бусаргин провел постоянно действующее совещание с зампредами и министрами Правительства области. Об этом сообщает телеграмм-канал правительства области.

В ходе совещания обсуждались текущие вопросы развития региона, ситуация в муниципалитетах, темы, поднятые жителями в социальных сетях, в том числе строительство скоростного трамвая.

В связи с тем, что 15 мая движение трамвайных маршрутов №8,9,10 будет закрыто на время строительства скоростного трамвая, Губернатор дал поручение заранее анонсировать расписание замещающих автобусных маршрутов и места их остановок.

Помимо этого, перед Пасхой областному минтрансу поручено запустить дополнительные автобусы к кладбищам и опубликовать расписание движения. Главам районов – проверить подъезды к местам захоронения, привести их в порядок где требуется.

Обсуждался вопрос закачки воды в пруды Заволжья. Необходимость в этом возникла из-за малоснежной зимы и ранней весны. Итоги обследования показали, что водоёмы заполнены только на 70-80 процентов. По оценке минсельхоза, на это потребуется порядка 15 млн рублей. Губернатор поручил зампреду Роману Ковальскому начать закачку воды уже в апреле.

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