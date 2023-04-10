Саратовец украл сейф с 1,6 миллиона рублей из квартиры в Солнечном и отправился отдыхать в Краснодарском крае

архив КП
Фото: Ангелина НАЗАРЧУК
Молодой саратовец украл сейф с 1,6 миллиона рублей и отправился отдыхать в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.
В полицию 14 марта обратилась 38-летняя жительница дома на улице Песочной в микрорайоне Солнечный. Женщина рассказала, что вор выбил пластиковое окно и влез в квартиру прямо среди бела дня.
Подозреваемого вскоре задержали, им оказался 22-летний ранее неоднократно судимый саратовец. Парень рассказал, что все деньги потратил на отдых на курортах Краснодарского края.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.