Саратовец украл сейф с 1,6 миллиона рублей из квартиры в Солнечном и отправился отдыхать в Краснодарском крае

архив КП Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Молодой саратовец украл сейф с 1,6 миллиона рублей и отправился отдыхать в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию 14 марта обратилась 38-летняя жительница дома на улице Песочной в микрорайоне Солнечный. Женщина рассказала, что вор выбил пластиковое окно и влез в квартиру прямо среди бела дня.

Подозреваемого вскоре задержали, им оказался 22-летний ранее неоднократно судимый саратовец. Парень рассказал, что все деньги потратил на отдых на курортах Краснодарского края.

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