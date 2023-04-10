Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 апреля 2023 11:18

Саратовец украл сейф с 1,6 миллиона рублей из квартиры в Солнечном и отправился отдыхать в Краснодарском крае

После возвращения с курорта, 22-летний житель Саратова был задержан
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Молодой саратовец украл сейф с 1,6 миллиона рублей и отправился отдыхать в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию 14 марта обратилась 38-летняя жительница дома на улице Песочной в микрорайоне Солнечный. Женщина рассказала, что вор выбил пластиковое окно и влез в квартиру прямо среди бела дня.

Подозреваемого вскоре задержали, им оказался 22-летний ранее неоднократно судимый саратовец. Парень рассказал, что все деньги потратил на отдых на курортах Краснодарского края.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.