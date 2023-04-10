В Саратовской области резко ухудшится погода

Фото: Архив КП

В Саратовской области в первой половине этой недели будет теплая сухая погода, которая сменится ночными заморозками. Об этом сегодня рассказали в региональном гидрометцентре.

Во второй половине недели будет ветрено и холодно, по словам синоптиков возможны дождь и мокрый снег.

11 и 12 апреля ночью температура воздуха будет от +1 до +6 градусов, в низинах от 0 до -5 градусов. Днем температурный режим составит от +9 до +14 градусов, в южных районах – до +17 градусов.

Во второй половине недели столбики термометров покажут от -1 до -6 градусов в ночное время, днем от +4 до +9 градусов.

Восточный ветер в начале недели будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, однако 12-15 апреля его порывы усилятся до 15-20 метров в секунду. 14 апреля возможно до 23 метров в секунду.

Осадки во второй половине недели пройдут по всей области, прогнозируются дождь и мокрый снег. Светлана Цветайло отметила, что это может осложнить ситуацию на дорогах и в сфере ЖКХ – возможна гололедица и налипание снега на проводах.

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