Парад планет можно будет увидеть в небе над Саратовом

архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11 апреля Меркурий, Венера, Марс и Уран выстроятся в линию. Об этом сообщает портал Sky Walk.

Выравнивание планет – это астрономические событие, которое можно наблюдать даже невооруженным глазом.

По данным интернет-портала, 11 апреля четыре планеты: Меркурий, Уран, Венера и Марс, выстроятся в линию в небольшом 35-градусном секторе неба. Все эти планеты будут видны сразу после захода Солнца. Венеру и Марс будет отлично видно невооруженным глазом. Остальные планеты будет труднее заметить.

Чтобы увидеть, как все 4 планеты выстроятся в линию, нужно поймать момент, когда Меркурий будет виден над горизонтом в созвездии Овна. Во время выравнивания Меркурий будет находиться на самом большом расстоянии от Солнца на небе. Это лучший момент для наблюдения Меркурия. И все же его не будет видно всю ночь напролет: увидеть планету на западном небосклоне можно в течение небольшого отрезка времени сразу после заката. Яркая Венера будет сиять в соседнем созвездии Тельца, Марс будет виден чуть выше, в созвездии Близнецов. С помощью бинокля также можно будет увидеть Уран, расположенный между Меркурием и Венерой в созвездии Овна.

Завтра будет лучший день для наблюдений, но выравнивание планет будет видно в течение нескольких дней до и после 11 апреля.

Эксперты советуют убедиться, что вы смотрите на планеты, а не на звезды. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Венеру на небе найти легче всего, потому что это самый яркий объект на ночном небе после Луны, но другие планеты гораздо тусклее. Одно из отличий планет от звезд в том, что они не мерцают.

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