Альпинист из Саратовской области стал третьим на Чемпионате России

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Альпинист из Саратовской области Сергей Лаптев стал третьим на Чемпионате России, сообщили в федерации альпинизма и скалолазания Иркутской области, под эгидой которой и прошли соревнования.

Всероссийское первенство проходило с 7 по 9 апреля в поселке Аршан прибайкальского региона. Наш земляк покорил Пик Любви. Эта гора высотой в 2 124 метра – часть горного массива Тункинские Гольцы.

На подъем Сергею потребовалось 49 минут и 51 секунда, с этим результатом он занял третье место. Его опередили два спортсмена из Иркутской области – Виталий Чернов и Алексей Крицков (с результатами 00:48:13 и 00:48:06). Победитель забега поставил новый рекорд для этой трассы.

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