В Саратов на ярмарку на Театральную площадь птицефабрики области привезли 45 тысяч штук яиц

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшую субботу, 8 апреля, на Театральной площади прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Всего было организовано 148 торговых мест. Свою продукцию привезли сельхозтоваропроизводители из 22-х муниципальных районов области и Саратова. Об этом сообщает областное правительство.

Наибольшее количество локаций было отведено под реализацию плодоовощной продукции, меда, колбасных изделий, саженцев, свежей рыбы и хлебобулочных изделий.

Поскольку, эта неделя последняя перед пасхой, большим спросом пользовалось яйцо. В общей сложности Покровская, Аткарская, Симоновская, Лысогорская птицефабрики и ИП Теклин А.А. привезли 45 тысяч яиц.

Сельхозтоваропроизводители Ровенского района продавали овощи «борщевого набора» и фрукты, Марксовского – плодоовощную и молочную продукцию. Аткарский район, помимо яйца, торговал растительным маслом. Балашовский был представлен плодоовощной продукцией и свежей рыбой, Воскресенский – хлебобулочными изделиями, соленьями, фруктами и ягодами, Ершовский представил колбасные изделия и мясные полуфабрикаты.

По данным правительства области, всего в этом году за период 14 января – 8 апреля в Саратове проведено 60 сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня». По поручению главы региона Романа Бусаргина ярмарочная торговля организована во всех муниципальных районах области.

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