фото: Архив КП
В Саратовской области открыт сезон навигации для маломерных судов. Об этом стало известно сегодня, 10 апреля, из телеграм-канала начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области Юрия Юрина.
По словам Юрина, владельцы маломерных судов могут покидать свои места базирования и перемещаться по Волге и малым рекам. На данный момент вода остается прохладной и необходимо обратить внимание на безопасность. В плавсредстве должно быть столько спасательных жилетов, сколько мест в судне.
- У владельцев маломерного судна на руках должны быть действующие документы, - особо отметил в своем комментарии Юрин.
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