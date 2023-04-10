кадры из ролика Минобороны РФ

Для саратовцев заработает «горячая линия» по вопросам контрактной службы. Об этом сообщает телеграм-канал министерства информации и печати.

О возможностях контрактной службы в Вооруженных Силах РФ всем желающим расскажут на «горячей линии» по телефону 117.

Обратившись в колл-центр, жители региона могут задать вопросы об условиях поступления на службу. Операторы расскажут о федеральных и региональных выплатах, льготах и социальных мерах поддержки, предоставляемых военнослужащим и их семьям.

По вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту жители области могут обратиться по адресу: г. Саратов, ул. Буровая д. 36, контактный телефон 8(8452) 38-19-20, или в районные военкоматы по месту жительства.