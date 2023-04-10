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НовостиОбщество10 апреля 2023 8:36

Под Марксом сельчане копали яму на участке и нашли человеческие кости

Следователи начали проверку
Роман Хвалин
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Под Марксом сельчане копали яму на участке и нашли человеческие кости, сообщает пресс-служба Следкома по региону.

Скелет обнаружили вчера, 9 апреля, во дворе частного дома в селе Павловка, кости лежали на двухметровой глубине на территории участка.

Следователи начали проверку – устанавливается личность, причина и год гибели неизвестного, чьи останки были обнаружены.

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