Фото: СУ СКР по Саратовской области
Под Марксом сельчане копали яму на участке и нашли человеческие кости, сообщает пресс-служба Следкома по региону.
Скелет обнаружили вчера, 9 апреля, во дворе частного дома в селе Павловка, кости лежали на двухметровой глубине на территории участка.
Следователи начали проверку – устанавливается личность, причина и год гибели неизвестного, чьи останки были обнаружены.
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