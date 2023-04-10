В Саратове отключат горячую воду на нескольких улицах. Об этом сообщает телеграм-канал "Саратов Коммунальный".

Для подготовки теплосетей к следующей зиме временно остановится подача горячей воды для абонентов, проживающих по следующим адресам: 4-й Чернышевский проезд (дома 1, 8); улица Куприянова (дом 12а); улица Черниговская (дом 31); проспект Строителей (дома 18, 20, 22); улица Гусельская (дома 4, 4а, 6, 6а); улица Песочная (дома 1, 2, 4).

Вернуть горячую воду обещают 13 апреля.

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