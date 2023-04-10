фото: соцсети

В Балаково спасатели сняли девушку с перил моста. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера вечером, 9 апреля,очевидцы заметили девушку, которая взобралась на перила шлюзового моста. Неравнодушные граждане вызвали службу спасения, которая и эвакуировала девушку. Фотографией поделились подписчики городского сообщества "Новости Балаково" КТА

Спасенную передали медикам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.