фото: соцсети
В Балаково спасатели сняли девушку с перил моста. Об этом стало известно из социальных сетей.
Вчера вечером, 9 апреля,очевидцы заметили девушку, которая взобралась на перила шлюзового моста. Неравнодушные граждане вызвали службу спасения, которая и эвакуировала девушку. Фотографией поделились подписчики городского сообщества "Новости Балаково" КТА
Спасенную передали медикам.
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