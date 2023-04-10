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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 8:10

В Балаково спасатели сняли девушку с перил моста

Евгений Бадиков
фото: соцсети

фото: соцсети

В Балаково спасатели сняли девушку с перил моста. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера вечером, 9 апреля,очевидцы заметили девушку, которая взобралась на перила шлюзового моста. Неравнодушные граждане вызвали службу спасения, которая и эвакуировала девушку. Фотографией поделились подписчики городского сообщества "Новости Балаково" КТА

Спасенную передали медикам.

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