архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратове несколько улиц остались без воды до вечера, сообщили в Телеграм-канале «Саратов коммунальный».

Отключения коснулись горожан, проживающих на 2-м Детском проезде на участке от 2-й Садовой до Клочкова, на улице Карла Маркса от Вяземской до Клочкова, улице Клочкова от Карла Маркса до Литейного проезда, 3-м Детском проезде, улице Новосамарской и в доме по адресу 2-я Садовая, 118.

Восстановить подачу воды планируют к 20:00.

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