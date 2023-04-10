архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Саратове несколько улиц остались без воды до вечера, сообщили в Телеграм-канале «Саратов коммунальный».
Отключения коснулись горожан, проживающих на 2-м Детском проезде на участке от 2-й Садовой до Клочкова, на улице Карла Маркса от Вяземской до Клочкова, улице Клочкова от Карла Маркса до Литейного проезда, 3-м Детском проезде, улице Новосамарской и в доме по адресу 2-я Садовая, 118.
Восстановить подачу воды планируют к 20:00.
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