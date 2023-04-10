фото: ГИБДД

Утром в Кировском районе под колеса Hyundai попала 28-летняя девушка. Об этом информирует Госавтоинспекция города Саратова.

Сегодня, 10 апреля, в Саратове произошло ДТП. Примерно в 8:20 на пересечении улиц Хвалынской и Большой Горной 62-летняя водитель автомобиля Hyundai i30 сбила 28-летнюю девушку-пешехода.

Пострадавшая с травмами госпитализирована в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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