архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратове 17-летнего подростка обманули на 100 тысяч рублей при попытке купить в интернете ноутбук. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Как пояснил молодой человек полицейским, он нашел в сети объявление о продаже ноутбука и написал «продавцу». Тот в ответ попросил предоплату, а когда она якобы «не дошла» до него, попросил повторить перевод.

Сумма двух таких переводов за «предоплату» составила 100 тысяч рублей, после перевода средств на указанный счет автор объявления перестал отвечать на звонки.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники ГУ МВД по Саратовской области снова попросили жителей региона не переводить никаких денег продавцу в интернете, если вы сомневаетесь в его порядочности.

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