Графика: РИА Новости

В среднем саратовцы должны банкам 274 тысячи рублей. Об этом стало известно из исследования информагентства «РИА Новости».

Согласно приведенной статистике, средняя задолженность экономически активного населения перед банками составляет 274 тысячи рублей на человека. С марта прошлого года задолженность жителей региона перед кредитными организациями выросла более чем на 5 процентов.

Саратовская область занимает 70-е место в рейтинге российских регионов, 5,11 процента кредитов в регионе являются просроченными.

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