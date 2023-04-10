За минувшую неделю в Саратовской области зарегистрировали 192 ребенка

архив КП Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшую неделю в Саратове, Энгельсе и Балакове зарегистрировали 192 ребенка. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает управление ЗАГС по Саратовской области.

На свет появилось 106 мальчиков и 86 девочек, в том числе 2 двойни (девочки и королевская). 13 младенцев родители зарегистрировали через суперсервис «Рождение ребенка» на Госуслугах.

Редкие имена недели: Марс, Назар, Аиша и Николь.

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