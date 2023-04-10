За неделю спасатели саратовской области приняли 28 тысяч вызовов

архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За неделю с 3 по 9 апреля службой "112-Саратов" принято 28 тысяч вызовов. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает региональная служба МЧС.

Экстренного реагирования служб потребовали 8 495 вызовов. Чаще всего, 4322 раза, абоненты обращались по номеру 112 для вызова скорой помощи.

В полицию передано 2 857 вызовов. Служба спасения выезжала на 493 вызова, пожарная служба приняла 521 вызов, газовая - 226.

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