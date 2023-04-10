"Володин. Саратов" / Телеграм
Гарнизонному Дому офицеров в Энгельсе вернут облик здания 1930-х. Такое поручение властям города дал Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе одного из последних визитов в Саратовскую область, видеозапись которой выложили сегодня в Телеграм-канале его сторонники.
Спикер ГД предложил властям проработать варианты восстановления первозданного облика дома в Летном городке, как уточнил сам Володин, таким, каким он был в 1935-1939 годах.
— Учитывайте, что мы все-таки с вами восстанавливаем не то, что осталось, а то, что было. Раз уж делаем, надо сделать основательно, — пояснил Вячеслав Викторович.
Володин также отметил, что отреставрированный объект должен стать не только «местом притяжения» для покровчан, но и по-прежнему должен быть рассчитан и под использование его военнослужащими.
Председатель Госдумы также снова предложил закончить реставрацию раньше, чем за запланированные два года. Политик пообещал при необходимости помочь с финансированием проекта, но напомнил, что на восстановление Дома офицеров уже были выделены деньги из федерального бюджета.
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