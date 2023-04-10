Александр Бастрыкин, архив КП

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возобновить расследование уголовного дела из-за осквернения Вечного огня в Саратове. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал «Информационный центр СК России».

Ранее Бастрыкин уже интересовался ситуацией и требовал инициировать уголовное дело, что и было сделано региональным управлением ведомства. Тем не менее, прокурор данное решение отменил.

Напомним, в марте этого года две девушки – 19-летняя Альбина Б. (прописана в Балаковском районе области) и 22-летняя Ольга Б. Сильно пьяные девушки устроили пляски вокруг Вечного огня в самом центре Саратова – у памятника на Театральной площади.

Видеозапись, на которой Альбина и Ольга плюются на мемориал и совершают другие непотребные действия, девушки выложили в Телеграме. 19-летнюю вандалку за мелкое хулиганство арестовали на пять дней, решение было вынесена судом 20 марта.

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