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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 5:51

В Кировском районе водитель иномарки сбил велосипедиста

Пострадавший госпитализирован
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Кировском районе водитель иномарки сбил велосипедиста. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 9 апреля, в Кировском районе Саратова произошло ДТП. Примерно в 18:40, напротив дома №35 по улице Тракторной 27-летний водитель Daewoo Nexia сбил 38-летнего велосипедиста.

Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.

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