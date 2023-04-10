фото: Протон-Саратов

Волейболистки саратовского «Протона» вышли в полуфинал Чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В домашнем матче серии плей-офф в рамках чемпионата России среди женских команд Суперлиги волейболистки саратовского «Протона» в упорной борьбе одержали победу над командой «Ленинградка» из Санкт-Петербурга со счетом 3:2 (25:20, 25:17, 21:25, 23:25, 15:11).

Саратовчанки впервые в истории вышли в полуфинал Открытого чемпионата России. Первая полуфинальная встреча пройдет 16 апреля, в гостях. Соперник определится позже.

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