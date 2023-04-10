Фото: Госавтоинспекция

Трое детей в Саратовской области оказались в больнице после столкновения «семерки» с пожарной машиной, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 10 апреля, в поселке Духовницкое Саратовской области произошла крупная автоавария у дома №66а на улице Красноармейской.

В 17:18 там столкнулись «ВАЗ-2107» и пожарный автомобиль. Водитель «семерки» - 60-летний мужчина, спецмашиной же управлял 61-летний шофер. В ДТП пострадали трое мальчиков в возрасте 6, 8 лет и шести месяцев, все эти дети были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как среднее, все получили травмы головы – сотрясения мозга и травму черепа. Кроме того, у полугодовалого ребенка ушиблена нога, у старшего ссадины.

Остальные пострадавшие получили ушибы, на месте им помогли врачи, женщинам 27 и 32 лет назначено домашнее лечение. Все пострадавшие являются жителями Духовницкого.

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