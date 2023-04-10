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НовостиОбщество10 апреля 2023 1:36

В Саратовской области погода в первый день недели будет облачной и теплой

Осадков в этот понедельник не прогнозируется
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 10 апреля, в Саратовской области прогнозируется облачный теплый день, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Ночью в губернии – от минус одного до +4, в пониженных местах вероятны заморозки до -6. Днем же ожидается от 12 до 17 тепла.

В регионе будет преобладать умеренный северный ветер 3-8 метров в секунду. Осадков в этот понедельник не прогнозируется.

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