В Саратовской области погода в первый день недели будет облачной и теплой

архив КП
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сегодня, 10 апреля, в Саратовской области прогнозируется облачный теплый день, сообщили в региональном Гидрометцентре.
Ночью в губернии – от минус одного до +4, в пониженных местах вероятны заморозки до -6. Днем же ожидается от 12 до 17 тепла.
В регионе будет преобладать умеренный северный ветер 3-8 метров в секунду. Осадков в этот понедельник не прогнозируется.
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