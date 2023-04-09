Фото: Облспас
Под Вольском в автоаварии погиб 47-летний водитель легкового Lifan. Об этом сообщили в Службе спасения Саратовской области.
Сообщение об аварии диспетчер экстренной службы «112» получил в 17:22 – у села Черкасское водитель Lifan не справился с управлением и улетел в кювет.
47-летний житель региона, управлявший машиной, погиб. Двум его пассажирам была оказана медпомощь на месте аварии, от госпитализации они отказались.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.