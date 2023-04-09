Фото: Облспас

Под Вольском в автоаварии погиб 47-летний водитель легкового Lifan. Об этом сообщили в Службе спасения Саратовской области.

Сообщение об аварии диспетчер экстренной службы «112» получил в 17:22 – у села Черкасское водитель Lifan не справился с управлением и улетел в кювет.

47-летний житель региона, управлявший машиной, погиб. Двум его пассажирам была оказана медпомощь на месте аварии, от госпитализации они отказались.

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