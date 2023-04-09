Жителям Саратовской области напомнили о сезоне активности у гадюк в апреле

Фото: Виктор Елин / Телеграм

В Саратовской области, наряду с еще несколькими регионами России, начинается сезон активности гадюк. Об осторожности в своем Телеграм-канале напомнил глава Аткарского района Виктор Елин.

Чтобы избегать встреч с пресмыкающимися, достаточно надевать закрытую одежду и обувь для прогулок в лесу, в пути шелестеть в траве перед собой и, заслышав шипение, отходить в сторону.

Если вы уже заметили змею, постарайтесь увеличить дистанцию от нее, не делая при этом резких движений. В случае если змея уже заползла в помещение, рекомендуется вызывать сотрудников МЧС.

— При укусе гадюки выдавите или отсосите яд из кровящей ранки, примите антигистаминное, незамедлительно обратитесь за медпомощью, — сообщает приложенная к посту Елиным памятка.

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