архив КП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В боях спецоперации погиб житель Аркадакского района Саратовской области Сергей Неустроев. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Чиновники не привели обстоятельств биографии солдата.

– Сергей Неустроев был храбрым, самоотверженным и мужественным защитником Отечества. Он достойно нес службу, сражался за светлое будущее своей Родины. Выражаю глубочайшие соболезнования семье, родным и близким павшего бойца, – заявил губернатор Роман Бусаргин, выражая соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

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