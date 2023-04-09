архив КП
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В боях спецоперации погиб житель Аркадакского района Саратовской области Сергей Неустроев. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Чиновники не привели обстоятельств биографии солдата.
– Сергей Неустроев был храбрым, самоотверженным и мужественным защитником Отечества. Он достойно нес службу, сражался за светлое будущее своей Родины. Выражаю глубочайшие соболезнования семье, родным и близким павшего бойца, – заявил губернатор Роман Бусаргин, выражая соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
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