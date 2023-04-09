В Саратове из-за аварии без воды до утра остались жители 1-ой Дачной

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 9 апреля, из-за аварии на коммуникациях КВС без холодной воды остались жители 1-ой Дачной. Об этом сообщила пресс-служба коммунальной организации.

В зоне отключения оказались абоненты квадрата улиц Замковая-Вишневая-Курдюмская-Новая.

Восстановить подачу воды в жилые дома планируют не раньше шести утра завтрашнего дня, 10 апреля.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.