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НовостиОбщество9 апреля 2023 12:40

В Саратове из-за аварии без воды до утра остались жители 1-ой Дачной

Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 9 апреля, из-за аварии на коммуникациях КВС без холодной воды остались жители 1-ой Дачной. Об этом сообщила пресс-служба коммунальной организации.

В зоне отключения оказались абоненты квадрата улиц Замковая-Вишневая-Курдюмская-Новая.

Восстановить подачу воды в жилые дома планируют не раньше шести утра завтрашнего дня, 10 апреля.

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