Жительницу Энгельса арестовали за нападение с ножом на сотрудницу полиции

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Жительнице Энгельса предъявили обвинение за нападение с ножом на сотрудницу полиции в эту пятницу, 7 апреля. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

В квартиру на улице Тельмана полицейские и медики пришли для проверки ситуации в неблагополучной семье – соседи обращались ранее в МВД по поводу условий жизни детей. Пьяная мать спорила с полицией, а потом схватила нож и порезала лицо инспектору по делам несовершеннолетних.

Пострадавшая сотрудница ПДН была доставлена в больницу, а у агрессивной родительницы забрали 4-летнего мальчика и двухмесячную девочку. Заведено уголовное дело о нападении на сотрудника полиции при исполнении, злоумышленница арестована, с ней работают следователи.

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