В Энгельсе курильщик стал виновником пожара в девятиэтажке и погиб

ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера вечером, 8 апреля, в Энгельсе горела девятиэтажка, один человек погиб. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Пожар произошел в доме по адресу ул. имени 148-й Черниговской дивизии, 6. Четыре экипажа пожарных прибыли на место ЧП в 22:10 и спасли 25 человек из горящего здания, используя кислородные маски. Один человек погиб, еще два человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Как уточнили в ведомстве, 59-летний погибший – владелец квартиры, с которой и началось возгорание. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение погибшего с огнем при курении.