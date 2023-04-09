Фото: УГИБДД по Саратовской области
Под Саратовом «Нива» вылетела в кювет. О ДТП в Ртищевском районе рассказали в региональной УГИБДД.
У села Песчанка около 21:00 «четырехдверная» «Нива» сошла с дороги. К счастью, ни 31-летний водитель, ни его 41-летний пассажир не пострадали.
Дорожные полицейские не обнаружили в крови управлявшего отечественным внедорожником следов алкоголя.
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