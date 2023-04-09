архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Саратовский следком возбудил уголовное дело после смерти 5-летней девочки в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили в СК, в марте 2023 года девочку доставили в больницу в Саратове из-за ухудшения самочувствия ребенка на фоне гриппа. Вскоре в медучреждении несовершеннолетняя пациентка скончалась.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, в СУ СКР по Саратовской области выясняют обстоятельства произошедшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.