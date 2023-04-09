архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Саратовский следком возбудил уголовное дело после смерти 5-летней девочки в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснили в СК, в марте 2023 года девочку доставили в больницу в Саратове из-за ухудшения самочувствия ребенка на фоне гриппа. Вскоре в медучреждении несовершеннолетняя пациентка скончалась.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, в СУ СКР по Саратовской области выясняют обстоятельства произошедшего.
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