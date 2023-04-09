Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 8 апреля, в Саратове на 60-ом году жизни скончался бывший глава ГУ МЧС России по региону Михаил Лихачев. Об этом сообщили в Телеграм-канале ведомства.

Лихачев возглавлял ГУ МЧС по Саратовской области до 2013 года, в последние же годы руководил Советом ветеранов Саратовской региональной общественной организации ветеранов МЧС России.

Прощание пройдет завтра утром, 10 апреля, в 9:15-10:00 во дворе ПСЧ-1 по адресу Соборная площадь, 7.

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