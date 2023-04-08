фото: мэрия Саратова

За неделю 11 тысяч саратовцев приняли участие в субботниках. Об этом сообщает глава города Лада Мокроусова в своем телеграм-канале.

Глава Саратова Лада Мокроусова поблагодарила саратовцев за неравнодушие к родному городу.

- Дорогие саратовцы, хочу выразить слова благодарности каждому, кто несмотря на прохладную погоду решил провести субботнее утро с пользой для города. Часть предприятий областного центра проводили работы по благоустройству прилегающих территорий среди недели. Им также большое спасибо!

Саратов – наш общий дом. По-хозяйски мы все должны следить за тем, чтобы в этом доме было чисто. Нисколько не умаляю обязанности коммунальных служб. Для них уборка города – это постоянная работа, спрос за которую всегда самый строгий, - высказалась глава города. По ее словам, в уборке принимало участие более 11 тысяч саратовцев.