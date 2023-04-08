Сквер Героев Краснодона, субботник

В Саратове в ходе субботника убрали территорию сквера Героев Краснодона Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня, 8 апреля, представители общественности — члены регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», члены Общественной палаты Саратова приняли участие в патриотической акции и провели уборку на территории сквера Героев Краснодона.

Работы проводятся в рамках месячника по благоустройству города, объявленного 25 марта.