фото: ТГ-канал Володин.Саратов

Ледовая арена в Елшанке должна заработать в сентябре. Об этом сообщили в своем телеграм-канале "Володин.Саратов" сторонники Вячеслава Володина, спикера Государственной Думы РФ.

По словам Володина, спортсооружение предложено разместить на территории гимназии №89. Здесь учатся более 1000 человек. Проект будет реализован за счет привлеченных источников: средства найдены.

Вячеслав Володин отметил, что школьные ледовые арены в Соколовом и Елшанке строятся для детей и они не должны превращаться в коммерцию.

– Крайне важно, чтобы все спортивные сооружения, которые сейчас мы строим при школах, работали с начала занятий и до 20:00. А после 20:00 вы уже принимаете те решения, которые позволят выйти на лед тем, кто проживает в микрорайоне, – подчеркнул он.

Ранее при поддержке Володина в Елшанке было проведено благоустройство поселка, отремонтированы тротуары, построен сквер, введена пристройка с бассейном к гимназии №89 и пришкольный стадион, открыта современная поликлиника, переселены жители из аварийных домов барачного типа в новый многоквартирный дом. Также была открыта современная инфекционная больница. В рамках благотворительного проекта построено 56 служебных квартир для врачей, среднего медицинского персонала скорой помощи.

В планах – на будущий год построить в Елшанке «детский город профессий».

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