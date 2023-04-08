За сутки в Саратовской области апреля выявлено 163 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9:00 сегодня, 8 апреля, за прошедшие сутки в регионе коронавирус выявили у 163 человек. Общее количество заболевших в области составляет 319 441 человек.

Больше всего заболевших традиционно в крупных районах — в Саратове — 60, Энгельсском районе — 34, Балашовском — 21, Балаковском — 18.

У 12 заболевших врачи обнаружили пневмонию, у всех остальных - признаки ОРВИ.

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