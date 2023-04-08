фото: Комсомольская, 39

В Саратове доходный дом графа Нессельроде признан объектом культурного наследия муниципального значения. Об этом сообщает Комитет культурного наследия региона.

В 2022 экспертизой было исследовано здание, которое находится в Саратове на улице Комсомольская, 39.

Согласно исследованию граф Анатолий Дмитриевич Нессельроде в 1897 году приобрел ряд смежных дворовых мест, после чего приступил строительству этого дома. Впоследствии в помещениях размещались типолитография, публичная библиотека, бактериологический кабинет. С 1920-х годов здесь находилось общежитие профессорско-преподавательского состава университета. В послевоенное время в здании был организован Дом ученых. В советский период - размещалась школа №20. А сейчас в здании находится «Лицей прикладных наук имени Д.И. Трубецкова».

По итогам исследования зданию присвоен статус объекта культурного наследия муниципального значения. Кроме того, для памятника утвержден предмет охраны, который включает экстерьер здания: арочные оконные проемы с обрамлением и замковыми камнями, профиль венчающего карниза, руст, а также вид отделки.

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